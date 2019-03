14 marzo 2019- 12:59 Cina: Fornaro, 'governo riferisca in Parlamento'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - “Il dibattito sul memorandum tra Cina e governo italiano sta raggiungendo vette di incomprensibilità non usuali. Autorevoli membri del governo non sembrano a conoscenza di importanti aspetti dell'intesa con la Cina. Data l'importanza della posta in gioco, dalle opportunità di sviluppo e occupazionali fino alle implicazioni geopolitiche dell'Italia, ribadiamo la richiesta al governo di venire urgentemente a riferire in Parlamento per garantire la massima trasparenza possibile su questioni così importanti”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.