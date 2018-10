19 ottobre 2018- 08:52 Cina: frena pil 3° trim, +6,5% su anno

Roma, 19 ott.(AdnKronos/dpa) - I dazi e la guerra commerciali con gli Usa frenano il pil cinese. Nel terzo trimestre dell'anno la crescita aggiustata stagionalmente è stata dell'1,6% rispetto al precedente trimestre in linea con le aspettative e in calo rispetto all'1,8% del periodo precedente. Su base annua, il pil è cresciuto del 6,5%, in calo rispetto alle stime di un aumento del 6,6% e in calo rispetto al +6,7% dei tre mesi precedenti. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dal National Bureau of Statistics.