12 marzo 2019- 14:48 Cina: Gelmini (Fi), 'Parlamento si esprima con voto su via Seta'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo appreso dalla stampa che l'Italia, tra i paesi che siedono al G7, si appresterebbe a modificare la propria collocazione geopolitica. Francamente riteniamo che questa sarebbe una declinazione un po' stravagante del sovranismo di cui questo governo va fiero, perché avverrebbe contro l'indicazione dell'Ue e dei nostri storici alleati, gli Stati Uniti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo nell'emiciclo di Montecitorio. "Forza Italia non chiede solo che il governo venga a riferire con un'informativa, perché riteniamo che il Parlamento debba essere protagonista di un passaggio così decisivo per il futuro del Paese. Il Parlamento deve esprimersi con un voto, perché non è stato ancora abolito o sostituito dalla piattaforma Rousseau", ha concluso Gelmini.