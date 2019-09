1 settembre 2019- 20:16 Cina: Hong Kong, in scontri di ieri 41 feriti, 5 in gravi condizioni

Hong Kong, 1 set. (AdnKronos) - E' di 41 il bilancio dei feriti negli scontri di ieri ad Hong Kong: cinque sarebbero in gravi condizioni. E' quanto riferisce il South China Morning Post citando le autorità ospedaliere. Nelle proteste di ieri, riferisce il quotidiano citando il sovrintendente Tsui Suk-Yee, sono state arrestate 63 persone tra cui 54 uomini e nove donne dell'età compresa tra i 13 e i 36 anni. In particolare alla stazione Prince Edward, sottolinea, è stato arrestato anche un tredicenne trovato in possesso di due bottiglie molotov.