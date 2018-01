CINA: IN 2017 BOOM BENI LUSSO, DA GIOVANI RECORD ACQUISTI

Roma, 20 gen. (AdnKronos/xinhua) - Boom dei beni di lusso in Cina nel 2017. Dopo tre anni di vendite moderate, lo scorso anno ha registrato un netto balzo grazie soprattutto agli acquisti di cosmetici e gioielli da parte dei giovani consumatori tra i 20 e i 34 anni. Complessivamente, le vendite hanno raggiunto 142 miliardi di yuan, 22,2 miliardi di euro, con un incremento del 20% rispetto allo stesso anno. E' quanto emerge da un rapporto della società di consulenza Bain adn Co., che attribuisce questa impennata alla politica del governo cinese di incentivo ai consumi con più basse tariffe sui prodotti importati e alle mosse dei brand globali del lusso di praticare prezzi più adeguati. Oltre a quella degli esercizi commerciali, significativa è stata la crescita delle vendite online. Molti brand del lusso hanno lanciato siti ufficiali di shopping online e hanno investito di più sul marketing digitale. I primi 40 marchi mondiali hanno introdotto i loro account Wechat per entrare in contatto con i giovani cinesi. Secondo il rapporto di Bain, le vendite dei prodotti di lusso in Cina manterrà questo forte slancio quest'anno se pur con un incremento più contenuto rispetto al 2017 con un aumento tra il 10 e il 15%.