13 marzo 2019- 17:10 Cina: Mattarella-governo, memorandum stringente, attenti a posizione Usa

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Il memorandum che dovrebbe essere siglato da Italia e Cina è molto meno pregnante di documenti analoghi stipulati da altri Paesi europei e comunque gli accordi che il nostro Paese andrà a sottoscrivere conterranno regole più severe e stringenti rispetto a quelle indicate negli atti elaborati nei giorni scorsi dall'Unione europea. Naturalmente si guarda con attenzione alla posizione manifestata dagli Stati Uniti e in generale alle questioni legate alla sicurezza, visto che tra l'altro il memorandum non tocca il tema della tecnologia 5G. E' quanto emerso nel pranzo tenutosi oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e vari ministri, che solitamente precede il Consiglio europeo.