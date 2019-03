13 marzo 2019- 17:42 Cina: Mattarella-governo, memorandum stringente, attenti a posizione Usa (3)

(AdnKronos) - Tutto questo naturalmente non può mettere in discussione la dovuta attenzione alle questioni legate alla sicurezza nazionale nè le tradizionali alleanze. Per questo, come è stato sottolineato nel pranzo di oggi, vengono tenute nella giusta considerazione le questioni poste dagli Stati Uniti e del resto il tema della tecnologia relativa al 5G non è inserito nel memorandum.Senza dimenticare che la settimana scorsa, nella riunione del Consiglio supremo di Difesa, è stato ribadito che la Nato e l'Unione europea "restano il costante riferimento dell'Italia, che deve continuare a contribuire ad esse in maniera convinta ed efficace".