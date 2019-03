12 marzo 2019- 21:34 Cina: Meloni, 'si decida in base a interesse nazionale italiano'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Sulla questione della Via della Seta "io mi schiero con l'Italia, come sempre. Io decido sulla base dell'interesse nazionale italiano. Gli accordi con la Cina: mi convengono o no? Abbiamo chiesto al governo di riferire in aula". Lo ha detto Giorgia Meloni a Stasera in Italia.