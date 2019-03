11 marzo 2019- 17:50 Cina: Mise, MoU non comprende alcun accordo su 5G

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Il 'Memorandum of Understanding' tra Italia e Cina "non comprende alcun accordo inerente la tecnologia del 5G". A precisarlo in una nota è il ministero dello Sviluppo economico.Lo scorso febbraio, inoltre, il ministro Luigi Di Maio, si legge nella nota, "ha istituito presso l’Iscti del Ministero dello Sviluppo Economico il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati, e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture strategiche, nonché di ogni altro operatore per cui sussiste un interesse nazionale".