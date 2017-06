CINA: NN IP, DOWNGRADE NON SPAVENTA MERCATI, CRESCITA SI PROSPETTA SOLIDA (3)

4 giugno 2017- 11:10

(AdnKronos) - "Anche la reazione dei mercati -sottolinea l'analista - è stata per ora relativamente tranquilla, con lo yuan che si è leggermente indebolito rispetto al dollaro dopo la notizia. Questo autunno, la Cina vedrà il 19° Congresso Nazionale. Ci aspettiamo che il governo mantenga un contesto macroeconomico stabile per facilitare una tranquilla riorganizzazione della leadership". "Il presidente Xi Jinping ha già fatto importanti sforzi per espandere i consumi domestici e promuovere un modello di crescita meno basato sull’indebitamento (ad esempio, attraverso l’utilizzo di internet e altre tecnologie avanzate). Le restanti sfide, più delicate dal punto di vista politico, e le altre riforme strutturali dell’economia probabilmente saranno affrontate - conclude - dopo il consolidamento della leadership previsto in autunno".