13 marzo 2019- 15:57 Cina: Salini (Fi), 'Conte solo un'azzeccarbugli'

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - “Il premier Conte doveva essere l’avvocato degli italiani è diventato l’azzeccagarbugli del governo. Oggi parla di Via della Seta senza affrontare i temi più importanti e sensibili di questo accordo con la Cina che rischia di portare l’Italia fuori dall’Alleanza atlantica minando equilibri fondamentali per il nostro Paese". Lo afferma Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia."A fronte di benefici ipotetici e futuribili, in attesa del bel sol dell'avvenire -aggiunge- avremo danni gravissimo certi ed immediati per il nostro Paese. Il premier, con l'adesione al Piano cinese, dimostra attenzione alle infrastrutture che ci saranno, se va bene, fra decenni, ma nei fatti blocca una infrastruttura come la Tav già deliberata e finanziata che ci porterà 4,2 miliardi di costi fra restituzioni e penali. La politica economica ed estera -conclude Salini- non si improvvisa svegliandosi la mattina e tirando i dadi per decidere che fare. Conte e il suo governo recitano un copione all'insegna del dilettantismo e della casualità che ci sta portando nel baratro economico e nella derisione degli altri Paesi".