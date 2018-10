25 ottobre 2018- 13:40 Cina: Schroders, rallentamento crescita è solo anteprima (2)

(AdnKronos) - Sul fronte delle tensioni commerciali, l’accumulo di scorte in previsione dell’introduzione dei dazi (il cosiddetto ‘frontloading') alla fine di settembre "ha probabilmente contribuito a sostenere i flussi commerciali cinesi. Ci aspettiamo - prosegue Botham - che i dati di ottobre mostrino un marcato rallentamento. Questo non solo avrà un impatto negativo sulle esportazioni nette e di conseguenza sulla crescita, ma a nostro avviso si rifletterà anche in un indebolimento della produzione industriale e degli investimenti manifatturieri". In conclusione, per gli analisti di Schroeders l'attesa è che "i timori legati alla stabilità finanziaria e alla disoccupazione faranno scattare nuovi stimoli, ma a nostro avviso le autorità cinesi saranno riluttanti ad adottare misure abbastanza incisive da soddisfare le aspettative dei mercati. Ciò implica che sono in arrivo nuove turbolenze sui mercati e un’ulteriore pressione sullo yuan".