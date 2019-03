15 marzo 2019- 13:23 Cina: Tajani, 'attenzione a cedere porzioni sovranità nazionale'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - "E' un governo che litiga su tutto. Per quanto riguarda il Parlamento europeo, noi siamo stati molto chiari: attenzione all'offensiva cinese in Italia e in Europa, attenzione a cedere porzioni di sovranità nazionale ai cinesi, perchè hanno modelli sociali, economici, culturali, completamente diversi dal nostro". Lo afferma ai microfoni di Radio radicale il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a proposito degli accordi per le nuove vie della seta."Non è un'economia di mercato, quindi il governo -aggiunge- sia molto prudente a non alzare le mani e far invadere l'intero Paese da iniziative cinesi. Le attività commerciali è giusto che vadano avanti, attenzione anche agli investimenti: l'Unione europea ha fissato regole molto chiare per controllare gli investimenti extra-europei in Europa".