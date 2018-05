3 maggio 2018- 08:03 Cina: Xiaomi pronta a maxi ipo da 10 mld dollari a borsa Hong Kong

Roma, 3 mag. (AdnKronos/dpa) - Xiaomi, il produttore cinese di smartphone, si prepara a sbarcare alla borsa di Hong Kong. Il gruppo ha, infatti, presentato la richiesta di quotazione, che potrebbe essere la più grande ipo dopo quella di Alibaba alla borsa di New York nel 2014. Xiaomi, che oltre agli smartphone produce ad una ampia gamma di applicazioni elettroniche, punterebbe a raccogliere almeno 10 miliardi di dollari. Il valore della compagnia potrebbe attestarsi intorno ai 100 miliardi di dollari. In questo modo, Xiaomi diventerebbe il terzo più grande gruppo tecnologico cinese dopo Tencent Holdings e Alibaba Group Holdings. Alibaba in 2014 ha raccolto 25 miliardi di dollari nella più grande ipo di sempre alla borsa di New York.Nel 2017 Xiaomi ha registrato una perdita netta 43.9 miliardi di yuan (6.9 miliardi di dollari) nel 2017. I ricavi hanno avuto un balzo del 67% a 114.6 miliardi di yuan (18 miliardi di dollari, mentre i profitti operativi hanno raggiunto di 12,2 miliardi di yuan (1.9 miliardi di dollari). Gli smartphone hanno costituito circa il 70% delle vendite del gruppo nello scorso anno.