6 febbraio 2019- 15:58 Cinema: a Milano il primo 'pitch', giovani autori incontrano editori e produttori (2)

(AdnKronos) - Intento di StoryLab è dare voce e concreto supporto all’industria creativa perché diventi nel breve periodo un vero e proprio Distretto Culturale e un motore per lo sviluppo economico del territorio in un settore, quello dell’audiovisivo, in crescita in tutto il mondo. Il tema dei posti di lavoro è centrale anche per Giuseppe Guzzetti, che con Fondazione Cariplo ha finanziato le attività del progetto: "Milano ha saputo diventare una città creativa che sa offrire posti di lavoro a giovani che portano idee e competenza. E il cinema rappresenta una leva per l’economia dei territori. Dobbiamo - afferma - attrarre investimenti per industria creativa: la nostra esperienza ci dice che sono i migliori, perché realizzano i sogni dei nostri ragazzi e dei nostri nipoti".Non sono investimenti a vuoto: in Italia, il comparto del Cinema, Radio e Tv nel 2017 ha pesato l’8,1% in termini di valore aggiunto al sistema produttivo culturale e creativo con circa 7,5 miliardi di euro, e il 3,7% in termini di occupazione, con circa 57mila addetti. E all’audiovisivo si affianca un altro fortunato comparto alla costante ricerca di nuovi talenti: quello del libro per ragazzi, che unendo tradizione e innovazione si sta configurando sempre più come traino della crescita dell’editoria italiana all’estero; basti pensare che nel 2017 ha costituito il 43% dell’export dei diritti dei libri oltreconfine, vedendo al contempo una decisa crescita nella produzione nazionale (+13,7%).