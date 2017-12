CINEMA: CASTING IN SICILIA PER IL NUOVO FILM DI BELLOCCHIO

27 dicembre 2017- 15:47

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Si svolgerà tra Palermo e Catania una fase del casting per il nuovo film di Marco Bellocchio. Le riprese del film, che in parte sarà girato in Sicilia, inizieranno nel 2018 e si cercano attori e attrici siciliani dai 25 anni in su. I requisiti per partecipare alle selezioni sono esclusivamente sulla base dell’età e di un comprovato curriculum cinematografico e/o teatrale. I casting si svolgeranno: il 4 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, al cinema De Seta a Palermo; il 6 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al centro culturale Open di Catania. Agli incontri saranno presenti i due casting director, Francesca Borromeo e Maurilio Mangano, e in alcuni casi il regista.