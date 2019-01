29 gennaio 2019- 17:52 Cinema: dal 12 febbraio torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore'

Verona, 29 gen. (AdnKronos) - Torna a Verona, dopo quasi dieci anni d’interruzione, il grande cinema del Festival Schermi d’Amore. Titolo di apertura, nella serata di martedì 12 febbraio, la versione restaurata del ‘The Phantom of the Opera’ di Rupert Julian, proposta con accompagnamento musicale dal vivo. La rassegna, ospitata al Teatro Ristori, proseguirà fino al 19 febbraio, con 35 pellicole in lingua originale con sottotitoli in italiano, suddivise in quattro sezioni tematiche.Si parte dalla sezione “Passato/Presente”, un viaggio nel tempo che propone 14 titoli, di cui 9 inediti e 5 restaurati. “Amori impossibili nel cinema fantastico” è invece la sezione che prende ispirazione dal film premio Oscar 2018 “La forma dell’acqua”, proponendo una riflessione sulle storie d’amore tra creature fantastiche ed esseri umani. La vocazione operistica di Verona è alla base della categoria “Tutte le Carmen del mondo”, che riprende il mito della zingara ribelle in varie forme. Infine, con la sezione “Amori in corto”, sono proposti otto cortometraggi d’autore, tutti accomunati da diverse rappresentazioni sulla forza dell’amore.Ospite d’onore della kermesse cinematografica, il regista di fama internazionale Claude Lelouch, che il 19 febbraio, serata conclusiva del Festival, riceverà il premio “Schermi d’amore 2019”.