29 gennaio 2019- 17:52 Cinema: dal 12 febbraio torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore' (2)

(AdnKronos) - L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Barbieri dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme al direttore artistico Paolo Romano. Presenti anche il direttore artistico del Teatro Ristori Alberto Martini, la direttrice dell’associazione Applausi Dannia Pavan, per l’associazione Ippogrifo Barbara Baldo, per la Fondazione Cariverona Marta Cenzi, il consigliere AGSM Francesca Vanzo e il presidente di Bentobox Paolo Quagini.“Memori del successo dell’anteprima di agosto 2018, siamo davvero felici di poter presentare nuovamente, dopo 10 anni di assenza, questo Festival – ha dichiarato l’assessore Briani -. Un’edizione frutto di un importante lavoro di squadra sostenuto con associazioni e istituzioni del territorio. Un impegno comune per far rivivere una manifestazione che ha rappresentato, nei suoi primi 15 anni di attività, un punto di riferimento della cinematografia, con la proposta di anteprime esclusive e la proiezione di oltre mille film”.