29 gennaio 2019- 17:52 Cinema: dal 12 febbraio torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore' (3)

(AdnKronos) - “Il ritorno di Schermi d’amore segna una vittoria per la cultura cinematografica e per Verona - ha aggiunto Romano -. Oltre alla proiezione di capolavori della storia del cinema internazionale, abbiamo voluto rivolgere uno sguardo di attenzione ai più giovani, il vero futuro del cinema, che potranno partecipare a laboratori e workshop per conoscere a tutto tondo la settima arte”.Nato a Verona nel 1996, in sostituzione della Settimana cinematografica internazionale, Schermi d'Amore ha celebrato per quindici anni il cinema d’autore, ospitando artisti del calibro di Roger Corman, Sydney Pollack, Christopher Lee, Vittorio Storaro, Liv Ullmann, Dario Argento e John Boorman.