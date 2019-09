23 settembre 2019- 18:38 Cinema: in Italia filiera da 4 mld con oltre 2mila aziende attive (2)

(AdnKronos) - Del settore e delle sue prospettive si è discusso oggi a Roma nel corso del Forum economie organizzato da UniCredit e Anica e dedicato al tema 'Il Cinema è Cultura, Industria, Ricerca'. Ad aprire i lavori Francesco Rutelli, Presidente Anica e Giovanni Forestiero, Responsabile per il Centro Italia di UniCredit mentre Laura Torchio, Industry Expert di UniCredit ha presentato la prima Industry View di UniCredit sull’industria cinematografica. "La concorrenza nella filiera del Cinema e dell'Audiovisivo ha dichiarato Francesco Rutelli - è fortissima. Le capacità creative e produttive italiane sono indiscutibili, e l'Italia è certamente tra i paesi più ricercati per prodotti e talenti". "Ma la trasformazione globale rende la competizione sempre più sfidante: l'integrazione all'interno di questo comparto - inclusi i mondi dell'innovazione digitale - la crescita dimensionale delle imprese, la capacità di rivolgersi ai mercati internazionali, ecco gli obiettivi strategici per i quali in Italia dobbiamo essere pronti", ha concluso.