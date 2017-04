CINEMA: JOãO PEDRO RODRIGUES PRESIEDE GIURIA 'SICILIA QUEER FILMFEST'

24 aprile 2017- 15:44

Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Sarà presieduta dal portoghese João Pedro Rodrigues (regista) e sarà composta dall’italiana Silvia Calderoni (attrice), dai francesi Jean-Sébastien Chauvin (critico, insegnante e regista) e Arnold Pasquier (regista) e dalla tedesca Susanne Sachsse (attrice) la giuria internazionale della settima edizione del Sicilia Queer filmfest, in programma ai cantieri cultura alla Zisa di Palermo dal 25 maggio all'1 giugno. Avrà il compito di scegliere il miglior cortometraggio della sezione Queer Short e il miglior lungometraggio della sezione New Visions, aperto a opere prime e seconde e nuovi sguardi non necessariamente legati a tematiche Glbt.