CINEMA: NASTRO D'ARGENTO A BIGAZZI E DENTICI PER SICILIAN GHOST STORY

7 giugno 2017- 11:12

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Luca Bigazzi e Marco Dentici si aggiudicano il Nastro d'Argento, rispettivamente per la fotografia e la scenografia di Sicilian Ghost Story, il film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia cofinanziato dalla Sicilia Film Commission. A consegnare il premio è stato l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, Anthony Barbagallo, che ha preso parte al Maxxi di Roma alla serata che tradizionalmente festeggia candidati e premi speciali. "Puntiamo sul cinema e la cultura anche per il rilancio economico e turistico dell'Isola - ha detto -. I Nastri numero 71 che, con il sostegno dell'assessorato al Turismo, tornano al Teatro Antico di Taormina per la cerimonia di consegna, saranno un'occasione prestigiosa e importante per la promozione turistica della Sicilia". "Un 'anno zero' particolarmente significativo - ha aggiunto - dopo il 70esimo delle celebrazioni e insieme di rinascita sia per i Nastri che per il nostro progetto di fare di Taormina il cuore di un vero centro di intensa produzione culturale". La cerimonia di consegna dei premi assegnati dai giornalisti cinematografici iscritti al Sngci, che organizzano anche questa 71esima edizione, avrà luogo l’1 luglio al Teatro Antico di Taormina, grazie al contributo della Regione siciliana nell’ambito del progetto 'Sensi Contemporanei'.