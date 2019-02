20 febbraio 2019- 11:23 Cinema: Salvini, 'non leggo o guardo Saviano ma contento per premio a Berlino'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Non ho letto i libri di Saviano nè guardo i film di Saviano. Sono contento per lui e per chi lavora con lui, ci mancherebbe altro. Se vince un italiano sono sempre contento". Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre, commenta l'Oscar d'argento vinto nei giorni scorsi al Festival di Berlino dal film diretto da Claudio Giovannesi 'La Paranza dei bambini', tratto dal romanzo omonimo di Roberto Saviano.