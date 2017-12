CINEMA: TORNA A CINISI 'CORTO CORTO MON AMOUR'

4 dicembre 2017- 11:01

Palermo, 4 dic. (AdnKronos) - “Corto Corto Mon Amour” spegne dieci candeline. La rassegna cinematografica, nata nel 2006, ritenuta "punto riferimento per tutti gli appassionati di cinema". La decima edizione, che si terrà domani, come ogni anno, al Cine Alba di Cinisi (Palermo) alle ore 21, vedrà in gara dieci cortometraggi selezionati dalle centinaia giunti da ogni parte d'Europa. La rassegna, curata dal direttore artistico Vincenzo Cusumano, nel corso degli anni "si è trasformata in una delle vetrine più ambite per i giovani registi emergenti", come dicono gli organizzatori. La giuria sarà composta da Ivan Scinardo, Federica Lo Verso, Franco Cascio, Francesco Massaro, Monica Panzica, Giovanna Cosentino e Maria Antonietta Mangiapane.I corti in gara: 'Brava gente' di William Sciardis, 'Chef' di Carlo Comito, 'I sogni non si imprigionano' di Paolo Chirco, 'Evviva l'arte' di Pavel Cichonski, 'God's Forgiveness' di Michele Li Volsi, 'Apriopiacion indebida' di Ana Maria Ferri, 'Negative' di Antonella Barbera, 'Lettera a mia figlia' di Giuseppe Alessio Nuzzo, 'The colorful life of Jenny P.' di Daniele Barbiero, 'L'sutostoppeur de Boris Vian' di Joulien Paolini.Menzione speciale per 'Che altri occhi ti guardano', cortometraggio fuori concorso interpretato dagli alunni dell'Istituto Superiore A. Lincoln di Enna con la regia di Fabio Leone e Antonella Barbera, che sarà premiato dal magistrato Annamaria Picozzi.