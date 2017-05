CINEMA: TORNA TAORMINA FILM FESTIVAL, ASSESSORE SICILIA 'AL LAVORO PER GRANDE EDIZIONE'

5 maggio 2017- 15:47

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo scongiurato l'ipotesi di cancellazione della kermesse, che era stata paventata nei giorni scorsi e che sarebbe stata una iattura per tutta la Sicilia. Non avremmo mai potuto consentire che questo accadesse e siamo già a lavoro per programmare un'edizione che sia di alta qualità". Lo dice l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, Anthony Barbagallo, dopo la conferma che il Taormina Film Festival si farà. La kermesse, giunta alla sua 63esima edizione, aprirà i battenti nella perla dello Ionio dal 6 al 9 luglio. "Abbiamo dovuto spostare il festival dal 6 al 9 luglio - prosegue l'assessore - per non inficiare la programmazione di altre importantissime iniziative, promosse dal nostro assessorato, che vedranno protagonista sempre Taormina, come Anfiteatro Sicilia, Taobuk e i Nastri d'Argento". Oltre alle date, nel corso di una riunione che si è tenuta nella sede dell'assessorato al Turismo, si è anche costituito un gruppo di lavoro organizzativo, che collaborerà a titolo gratuito e sarà coordinato da Ninni Panzera e nel quale figurano Sino Caracappa, in rappresentanza del coordinamento dei Festival siciliani, Paolo Signorelli, presidente regionale dell'Anec (Associazione nazionale esercenti cinematografici). Nel gruppo di lavoro, che avrà il supporto di Sicilia Film Commission, saranno successivamente coinvolti anche l'associazione degli Autori cinematografici e dei produttori, la Cineteca nazionale e l'Associazione dei documentaristi italiani.