23 settembre 2018- 15:29 Cinema: Veneto, castelli e dimore storiche diventano location da film

Treviso, 23 set. (AdnKronos) - I Castelli e le dimore storiche del Veneto location da film per giovani di talento. E' il nuovo orizzonte su cui sta lavorando l'Adsi, Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione del Veneto, assieme alla fondazione svizzera Filmagogia. In particolare i giovani talenti premiati con gli International Audiovisual Award a Venezia, durante la recente Mostra del Cinema, potranno accedere a sei Ville Venete private e scegliere tra queste quale location per il loro nuovo film."Abbiamo avuto l'opportunità di avviare un dialogo con la Fondazione Filmagogia che promuove gli International Audiovisual Award premiando - spiega Giacomo di Thiene, Presidente Adsi sezione Veneto - il lavoro di giovani filmmaker; talenti che meritano di poter crescere professionalmente anche attraverso la facilitazione di alcune scelte da farsi nell'ambito della produzione dei loro lavori; uno dei problemi principali che ci si trova spesso ad affrontare è proprio quello della scelta delle location. Perciò abbiamo pensato di metterci a disposizione per creare un ponte tra chi premia il talento e appunto le Dimore Storiche, luoghi della bellezza che possono offrire svariate tipologie di ambientazioni". "Trattandosi di dimore private, aperte al pubblico solo in determinati periodi dell'anno, accedervi per poter lavorare a produzioni cinematografiche penso possa essere una bella opportunità; inoltre contiamo sugli occhi di questi ragazzi per rileggere ed interpretare le dimore storiche e farle conoscere sempre più", chiude il Presidente.