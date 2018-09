23 settembre 2018- 15:29 Cinema: Veneto, castelli e dimore storiche diventano location da film (2)

(AdnKronos) - Partecipano all’inzitiva: il Castello di Roncade in provincia di Treviso, il Castello di Thiene, Villa da Schio, Villa Valmarana ai Nani in provincia di Vicenza, il Parco di Frassanelle, Villa Molin in provincia di Padova.A presiedere la Giuria degli International Audiovisual Award il regista e critico Alain Bergalà con la presidente della Fondazione Filmagogia Loretta Guerrini Verga la quale sottolinea come “la Fondazione Filmagogia, con l’obiettivo di dare un senso costruttivo alle innumerevoli esperienze di vita, scolastiche e professionali nell’ambito del Cinema, porta a Venezia lavori di registi e filmaker emergenti; devo dire che tanto è il materiale che abbiamo visionato: c’è molta passione per il cinema e per l’audiovisivo in generale, serve naturalmente lavorare su tecnica e capacità di produzione e noi ci poniamo in questa ottica anche attraverso iniziative parallele come questa avviata con le Dimore in Veneto”.Sono due i premi consegnati ai quali si sono aggiunte sei menzioni; tutti questi potranno accedere alla opportunità offerta dalle Dimore Storiche; International Audiovisual Award Scuole a "Mother: un Treno per l'inferno" curato dai ragazzi del Liceo Artistico Toschi di Parma; International Audiovisual Award Professional a "la Grande Fabbrica della Guerra" del regista Alessandro Rota in collaborazione con l'Istituto Tecnico Industriale A.Avogrado di Torino; le menzioni sono andate al regista Marco di Gerlando di Genova col corto “Balo”; Delio Colangelo di Roma con “Che fine ha fatto l’inciviltà”; Fenicia Rocco di Caserta “Il Nostro Tempo”; Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno con “Oumar”; Liceo Artistico “Gagini” di Siracusa con “Alter/Nanaza”; Liceo Artistico Brera di Milano con “Il Viaggio”.