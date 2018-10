26 ottobre 2018- 15:17 Cipe: 300 mln al Fondo Garanzie Pmi, ok anche a misure sostegno export (2)

(AdnKronos) - Il Comitato ha preso d’atto dell’avvio delle procedure di riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi e ha preso atto della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi di attuazione della programmazione FSC 2014-2020. Assegnati circa 91 milioni di euro alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese.Il Comitato ha approvato quattro operazioni di supporto all’export nell’ambito della cantieristica per navi da crociera, settore di eccellenza del made in Italy, per commesse pari a due miliardi di euro (Convenzione Mef - SACE). Il Comitato, infine, ha assegnato 10 milioni di euro per lo sviluppo del Cratere dell’Aquila, i contributi previsti per l’anno 2016 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il Cipe, infine, ha approvato l’Aggiornamento 2018-2019 del Programma statistico nazionale 2017-2019.