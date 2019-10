15 ottobre 2019- 22:37 Cipe: Boccia, 'via libera a riparto fondo per la montagna'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Su proposta del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, “il Cipe ha ripartito tra le Regioni il Fondo nazionale per la montagna, relativamente alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, per oltre 21 milioni di euro. Sui criteri per il riparto c'era già stata in precedenza la condivisione da parte delle Regioni”. Lo scrive su Facebook Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.