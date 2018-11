28 novembre 2018- 21:18 Cipe: ok a schemi Contratto programma 4 aeroporti

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Via libera del Cipe allo schema di Accordo di Cooperazione relativo all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena; parere favorevole sugli schemi di contratti di programma tra Enac e i gestori degli aeroporti di Torino, Genova, Verona, e Napoli e al Piano straordinario per fronteggiare la Xylella. Il Cipe ha assegnato il riparto generale del Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2018. Sono queste alcune delle misure approvate oggi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), presieduta dal ministro dell’economia e delle finanze e presidente del Cipe, Giovanni Tria.Il Cipe, nel dettaglio, ha approvato lo schema di Accordo di Cooperazione relativo all’affidamento della tratta autostradale A22 Brennero - Modena che prevede investimenti per 4,14 miliardi di euro nei trent’anni di durata della concessione (2019-2048); ha espresso parere favorevole sugli schemi di Contratti di programma tra Enac e i gestori dei seguenti aeroporti di Torino, Genova, Verona e Napoli; ha autorizzato l’utilizzo delle economie di gara per un importo di 2,47 milioni di euro per la 'Velocizzazione delle linea Catania-Siracusa: tratta Bicocca-Targia'.