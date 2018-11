28 novembre 2018- 21:18 Cipe: ok a schemi Contratto programma 4 aeroporti (2)

(AdnKronos) - Il Cipe ha inoltre approvato l’utilizzo delle economie di gara per circa 12 milioni di euro, relative al sistema di trasporto pubblico tramite filobus su due corridoi filoviari di Roma Eur, in direzione rispettivamente di Tor Pagnotta e di Tor de Cenci. Il Cipe è stato inoltre informato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul proseguo dell’iter del Contratto di programma di RFI 2017-21, dal valore di 13,3 miliardi nel quinquennio, alla luce delle indicazioni delle competenti commissioni parlamentari.Il Comitato ha approvato il riparto generale tra le Regioni della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno 2018 e altre conseguenti otto deliberazioni su specifici settori sanitari.Il Comitato ha approvato il nuovo regolamento del Cipe adottando innovazioni finalizzato a velocizzare le procedure e l’efficacia delle decisioni concernenti gli investimenti pubblici.