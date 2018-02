CIPRO: TAJANI, TURCHIA VIOLA DIRITTO INTERNAZIONALE E SI ALLONTANA DA UE

15 febbraio 2018- 13:07

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "In questo momento la Turchia sta violando le regole del diritto internazionale, sta forzando la mano, è una provocazione inutile che non otterrà grandi risultati". Lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a proposito della vicenda nave Saipem bloccata al largo di Cipro."La Turchia -ha aggiunto- è un Paese candidato a far parte dell'Unione europea, però progressivamente si sta allontanando dall'Unione europea. E' un po' un controsenso chiedere di far parte dell'Unione europea e poi fare l'esatto contrario di quello che bisogna fare per essere parte dell'Unione europea. E questa scelta, che è anche una violazione del diritto internazionale, va esattamente nella direzione di un allontanamento tra i valori dell'Unione europea e quelli della Turchia".