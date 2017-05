CISL: AL VIA CONGRESSO REGIONALE IN SICILIA, AI LAVORI ANCHE FURLAN

2 maggio 2017- 17:32

Palermo, 2 mag.(AdnKronos) - Ci sarà anche la leader nazionale della Cisl, Annamaria Furlan, al XII congresso regionale siciliano del sindacato dal titolo "Il lavoro, le persone, la comunità in cerca di futuro", in programma giovedì e venerdì prossimi al San Paolo Palace Hotel di Palermo. All’assise, che si svolge ogni quattro anni, prenderanno parte 400 persone che arriveranno dalle nove province siciliane: 280 saranno i delegati in rappresentanza dei 305mila 958 iscritti in Sicilia al sindacato di piazza Castelnuovo, mentre 174 i componenti del consiglio regionale che, a conclusione della due giorni, porranno nell’urna la scheda del voto, previsto a scrutinio segreto. I lavori, a cui parteciperanno esponenti del mondo istituzionale, dell’economia, della politica e rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato, potranno essere seguiti in diretta via Facebook. Giovedì alle 16.30 è in programma la relazione d'apertura del segretario generale in carica Mimmo Milazzo e, a seguire, il contributo di Riccardo Compagnino, esperto di contabilità pubblica e consigliere del sindacato per le politiche finanziarie e di bilancio. Venerdì alle 13, a conclusione della mattinata di lavori, ci sarà, invece, l’intervento della leader nazionale Cisl Annamaria Furlan. Nel pomeriggio le operazioni di voto e l’elezione del segretario e della segreteria che guideranno la Cisl siciliana nei prossimi quattro anni.