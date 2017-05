CISL: BRUGNARO, IL DIPENDENTE PUBBLICO UNA GRANDE RISORSA

10 maggio 2017- 18:26

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha partecipato questa mattina a Mogliano Veneto al XII Congresso della Cisl, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dell’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro Elena Donazzan, del vicesindaco di Mogliano Veneto, Daniele Ceschin e del prefetto di Treviso, Laura Lega.Al centro della convention, che vedrà riuniti per due giorni numerosi delegati sindacali, il tema “Veneto connesso”, ovvero, come ha spiegato nella relazione introduttiva il segretario generale uscente della Cisl Veneto, Onofrio Rota, il sapersi riconnettere con le dinamiche che hanno cambiato e stanno cambiando il mondo: lavoro, coesione sociale, ambiente, sussidiarietà. “Un processo – ha spiegato - che con ottimismo e positività, pur in un’ ‘Italia sospesa’ accompagni il Veneto alla quarta rivoluzione industriale attraverso la trasformazione del manifatturiero in digitale”.Molti i temi al centro del dibattito in cui è intervenuto anche Luigi Brugnaro, in qualità di sindaco di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia. Dopo aver ringraziato la Cisl Funzione pubblica “che ha scelto di sedersi al tavolo della trattativa e di continuare a discutere con il Comune di Venezia per smontare un apparato stratificato in trent’anni”, ha detto: “Credo che il dipendente pubblico sia una grande risorsa. Se riusciamo a dimostrare ai cittadini che possiamo garantire i servizi efficientando i costi, avremo dato una grande opportunità al Paese”.