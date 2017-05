CISL: BRUGNARO, IL DIPENDENTE PUBBLICO UNA GRANDE RISORSA (2)

10 maggio 2017- 18:27

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel condividere lo spirito positivo proposto dal sindacato e la volontà di rilanciare l’economia, il sindaco ha parlato anche di Europa: “Penso che non ci sia un’alternativa all’Europa, che pure va cambiata. Vanno resi forti i territori e le città metropolitane. Sono contento che abbia vinto Macron perché rappresenta una nuova idea di futuro per i giovani”.Un ultimo punto dell’intervento del primo cittadino ha riguardato il referendum per l’autonomia del Veneto: “Condivido il referendum sostenuto dal presidente Zaia: credo sia importante che dal Veneto arrivi un segnale di federalismo, non di scissione, ma semplicemente di rafforzamento di un’eccellenza che è la nostra storia. In questo senso, alla Regione dobbiamo chiedere altrettanta generosità per una Città Metropolitana aperta a qualsiasi altro Comune voglia entrare". "La nostra realtà si deve allargare al bacino idrico, dalle Dolomiti fino a Venezia. Se vogliamo affrontare il problema del Pm10, della qualità delle acque, dell’inquinamento, se vogliamo realizzare un’ efficiente difesa del territorio, dobbiamo tutti insieme fare in modo che la Città Metropolitana abbia più valore: non deve imprigionare i sindaci nella loro attività, ma essere aperta e lavorare in modo coordinato per garantire lavoro, sviluppo economico, vita sociale persone, difesa dei più bisognosi", ha spiegato.