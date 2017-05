CISL: CONGRESSO REGIONALE IN SICILIA, 400 DELEGATI A PALERMO (2)

3 maggio 2017- 13:35

(AdnKronos) - Per Mimmo Milazzo, segretario generale regionale in carica, "quella che va a congresso è una Cisl che ha retto l’urto della lunghissima depressione dell’economia. In Sicilia oltre il 25 per cento delle famiglie versa in condizioni di povertà. Spesso, a causa del lavoro perduto o del lavoro che non si riesce a trovare. In questo contesto manteniamo un solido radicamento nella società". Nell’Isola gli iscritti alla Cisl sono uomini per il 59 per cento, donne per il 41. Sono lavoratori attivi in quasi duecentomila (196.835). In pratica i due terzi del totale. Riguardo alla composizione per età: il 10,66 per cento degli associati ha fino a 35 anni; il 16 per cento da 36 a 45 anni; il 21,29 per cento da 46 a 55. Poi il 18,48 per cento si colloca nella fascia 56-65 anni; il 13,86 per cento in quella 66-75. E quasi il 20 per cento ha oltre 76 anni.Disaggregando per macroaree, viene fuori che l’offerta Cisl fa breccia specialmente, in Sicilia, nel pubblico impiego allargato (pubblica amministrazione, scuola, università, ricerca e sicurezza): 25,44 per cento degli iscritti. Seguono lavoratori e coltivatori agricoli: 23,68 per cento. Sono edili il 14,91 per cento. Terziario e lavoratori atipici, il 14,89 per cento. Ancora, l’industria in senso stretto vale il 7,65 per cento; gli operatori di rete (trasporti, telecomunicazioni, elettrici) il 7,53 per cento. I postali sono il 3,88 per cento del totale. Il settore del credito e delle assicurazioni pesa per il 2,02 per cento. È prevista la diretta Facebook dei lavori congressuali.