9 febbraio 2019- 17:10 Cisl: delegata Claudia Sorgato stroncata da infarto prima manifestazione

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - E’ padovana la delegata colpita da infarto a Roma. L’ha richiamata Anna Maria Furlan nel suo comizio finale della manifestazione nazionale di Roma: Claudia Sorgato, 49 anni, delegata storica della Funzione Pubblica Cisl di Padova è stata stroncata da un infarto stamattina presto, poco prima dell’arrivo a Roma. Partita con un pullman organizzato dalla Cisl da Padova a mezzanotte alla volta della Capitale, con gli altri colleghi si era fermata verso le 6.45 in un’area di sosta sul Raccordo Anulare quando è stata colpita da infarto. Subito soccorsa dagli altri manifestanti, tra cui alcuni infermieri che le hanno praticato il massaggio cardiaco, era già deceduta all’arrivo del 118. Claudia, ricorda la Cisl, lavorava da più di vent’anni negli uffici amministrativi dell'Ipab Luigi Configliachi di Padovane archivista. Abitava a Mestrino ed era single. Oltre che al lavoro e al sindacato si occupava della famiglia ed in particolare della madre e della sorella disabile. Andrea Ricci, dirigente di Cisl PD RO e responsabile sindacale del Configliachi la ricorda così: "Carla era altruista, attenda agli altri, incarnava in pieno lo spirito solidaristico della Cisl". Maristella Masiero, collega di lavoro e amica personale "Non si perdeva mai d'animo anche nelle situazioni più difficili, sia nel lavoro che a casa. Non aveva paura di nessuno, piccola di statura ma grande di animo". Claudia Masiero aveva cominciato a lavorare al Configliachi come OSS circa 20 anni. A seguito di un infortunio sul lavoro era stata passata a mansioni impiegatizie per la quale si era preparata anche come autodidatta. Michele Roveron, Segretario di FP Cisl di Padova e Rovigo ha rilasciato una breve dichiarazione “Siamo ancora sconvolti per la improvvisa scomparsa di Claudia. Era, da sempre, il nostro punto di riferimento all’Istituto Configliachi. Persona molto attiva e partecipe alla vita e alle lotte sindacali. Apprezzata dai suoi colleghi di lavoro. Era anche componente il nostro Consiglio Generale. Stiamo valutando come ricordarla”.