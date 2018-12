29 dicembre 2018- 15:08 Cisl: Furlan, inquietante striscione di Fn davanti sede Cassino, no intimidazione

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Solidarietà e vicinanza alla Cisl di Frosinone per l’inquietante striscione di Forza Nuova lasciato davanti alla sede Cisl a Cassino. La Cisl non si farà intimidire da chi non accetta il ruolo libero e democratico del sindacato nel nostro paese". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo la solidarietà della Confederazione di via Po alla Cisl di Frosinone e di Cassino.