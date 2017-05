CISL: ONOFRIO ROTA CONFERMATO SEGRETARIO DEL VENETO (2)

11 maggio 2017- 18:39

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Le proposte che la Cisl del Veneto, attraverso la relazione di Rota, ha offerto all’attenzione dei delegati, delle delegate e della comunità regionale sono molte e importanti - ha aggiunto Furlan rivolgendosi alla platea -, questo è segno di un'organizzazione rappresentativa, che lavora e sa fare proposte”.Pugliese di nascita ma trevigiano di adozione, classe 1968, laurea in Scienze Sociali, Rota inizia a lavorare ai tempi dell'università, per approdare al sindacato dopo l'assunzione in una industria alimentare, dove si iscrive alla Cisl (Fat-Fulpia) e inizia il suo impegno di delegato. Nel 1995 diventa operatore sindacale a tempo pieno per la federazione dell’industria alimentare di cui diventa prima Segretario generale a Treviso e poi, dopo l’unificazione con la federazione dei lavoratori agricoli, della FAI- Federazione dell’Agroindustria sempre di Treviso. Nel 2006 è eletto Segretario regionale della FAI. Nel 2015 viene eletto Segretario generale aggiunto della USR Cisl del Veneto, di cui è Segretario generale da febbraio 2016. Confermati anche i due componenti della Segreteria Gianfranco Refosco, ex Segretario generale della Unione Territoriale Cisl di Vicenza e dall'aprile 2016 in Segreteria USR, e la bellunese Anna Orsini, Segretaria della Cisl del Veneto dal 2016 dopo una lunga esperienza nella Cisl di Belluno, di cui è stata Segretaria generale e, successivamente, nella Unione sindacale territoriale Belluno Treviso come Segretario generale aggiunto.