29 novembre 2018 Cisl: Pellecchia eletto segretario generale Fit

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Salvatore Pellecchia è stato eletto dal consiglio generale della Fit-Cisl nuovo segretario generale. Succede ad Antonio Piras, scomparso prematuramente. Con Pellecchia completano la segreteria Maurizio Diamante e Monica Mascia. Il neo eletto segretario generale ha 57 anni, è nato a Napoli e vive in Emilia-Romagna. Ferroviere, ha più di 30 anni di esperienza sindacale. “La Fit-Cisl vuole continuare e anzi rafforzare il suo impegno – dichiara Pellecchia – a favore di tutti i lavoratori dei trasporti. In maniera particolare per i più deboli che vivono in condizioni di disagio. Sono tanti i dossier aperti nel nostro settore. Pensiamo ad esempio al rilancio di Alitalia, per il quale attendiamo dal Ministro dello Sviluppo la convocazione che ci ha assicurato". "Ma pensiamo anche al matrimonio tra Alitalia e le Ferrovie dello Stato, che- sottolinea Pelleccha - a determinate condizioni potrebbe favorire nuove, interessanti prospettive, e per il quale chiediamo di vedere i piani industriali delle due aziende a tutela dei più di 80mila lavoratori coinvolti dall’operazione, senza considerare l’indotto".