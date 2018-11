29 novembre 2018- 18:13 Cisl: Pellecchia eletto segretario generale Fit (2)

(AdnKronos) - Sul fronte Anas, "il nostro obiettivo- spiega Pellecchia - è liberarla dai vincoli della Pubblica amministrazione affinché torni a fare in maniera efficace il suo mestiere, per mantenere in sicurezza e in efficienza le nostre strade, e ad investire soprattutto in adeguamenti e assunzioni di nuovi tecnici". Inoltre, prosegue Pellecchia, "è per noi prioritario chiudere positivamente le vertenze aperte come quella degli appalti ferroviari e di Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, Liberty Lines, Ilva Servizi marittimi/Arcelor Mittal Marittime, oltre all'attenzione per il processo di fusione per incorporazione Moby-Cin, e portare a compimento i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di: mobilità, trasporto aereo, attività marittime, portualità, servizi ambientali pubblici e privati, Anas, Autostrade, noleggio. A fine 2019 scadrà anche il ccnl logistica, trasporto merci e spedizione”. “Complessivamente – conclude il segretario generale – come Fit-Cisl vogliamo che si faccia di più per tutto il settore dei trasporti puntando maggiormente sull’intermodalità e l’ecosostenibilità: mancano 12 anni, che non sono molti, per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, sottoscritta dall’Italia, per lo sviluppo sostenibile. È anche per questo che ci aspettiamo a breve una convocazione del Ministro dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico”.