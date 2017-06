CISL: ROMANI CONFERMATO SEGRETARIO GENERALE FIRST

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "La precondizione per realizzare quella flessibilità contrattuale di cui oggi necessitano le banche italiane è lo sviluppo di relazioni partecipative che coinvolgano i lavoratori e gli altri portatori di interesse dell’attività bancaria: è in questa direzione che si muove la nostra proposta di gestione degli npl delle banche in difficoltà, a cominciare dalle popolari venete". E' con queste parole che Giulio Romani, confermato oggi segretario generale di First Cisl, ha concluso i lavori del congresso del sindacato, a Roma.Il nostro progetto, puntualizza Romani, "è circoscritto al perimetro delle banche in crisi e il contributo eventualmente offerto dai lavoratori di queste aziende è sostitutivo di altri interventi di taglio del costo del lavoro o di riduzione massiva degli organici ed è da definire caso per caso, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, come del resto perfettamente indicatoci dalla Vigilanza di Banca d’Italia. Non è invece assolutamente in ipotesi alcuna estensione al personale delle altre banche".Ad affiancare Giulio Romani nella segreteria di First Cisl durante il prossimo mandato quadriennale saranno il segretario generale aggiunto Maurizio Arena e i segretari nazionali Sara Barberotti, Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino, Roberto Garibotti e Pier Luigi Ledda.