CITTADINANZA: ASCOM PADOVA, MANIFESTARE è UN DIRITTO MA VIOLENZA NON PUò ESSERE CONCESSA

18 luglio 2017- 14:41

Padova, 18 lug. (AdnKronos) - “Manifestare è un diritto che la democrazia riserva a tutti, per contro la violenza non può essere concessa a nessuno”. Prende posizione il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin, all’indomani della guerriglia che ieri sera ha infiammato le piazze.“Nei prossimi giorni – ha proseguito Bertin – anche noi manifesteremo in provincia contro il varo del centro commerciale di Due Carrare, ma lo faremo seguendo i dettati delle autorizzazioni e, soprattutto, in totale serenità come si conviene ad una società civile”.“Purtroppo - continua il presidente dell’Ascom – ieri sera Padova ha rivissuto giorni che speravamo fossero definitivamente affidati alla memoria e che invece, nonostante l’evidente anacronismo, vengono a turbare la serenità di una città che sta faticosamente cercando di sviluppare la propria vocazione turistica”.