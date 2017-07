CITTADINANZA: ASCOM PADOVA, MANIFESTARE è UN DIRITTO MA VIOLENZA NON PUò ESSERE CONCESSA (2)

18 luglio 2017- 14:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Da tempo – evidenzia Bertin allargando il ragionamento – continuiamo a segnalare l’esigenza di non gravare il centro con manifestazioni che, comunque, costituiscono un rallentamento delle normali attività lavorative e, giocoforza, incidono sull’attività del commercio sia in sede fissa che in quello ambulante. Alla nuova amministrazione (così come abbiamo fatto con la precedente) e alla Questura, chiediamo di intervenire affinchè il centro, che costituisce pur sempre il nostro biglietto da visita, non torni a rappresentare il palcoscenico di uno scontro che non ha alcun motivo di esistere”. “A tutti – conclude Bertin – raccomandiamo pragmatismo e senso di responsabilità”.