CITTADINANZA: BERLUSCONI, CON IUS SOLI CI SARà VERA E PROPRIA INVASIONE

22 luglio 2017- 20:56

Roma, 22 lug. (AdnKronos) - Sulla questione migranti, Silvio Berlusconi critica "messaggi sbagliati come lo ius soli, che pure non riguarda direttamente i migranti". Lo dice in un'intervista a Tiscali.it. "Ma se in Africa il messaggio diffuso dai trafficanti di esseri umani è che diventare italiani da oggi è più facile, questo -spiega il leader di Forza Italia- che conseguenze comporterà? Un numero ancora maggiore di sventurati si riverseranno sulle nostre coste, una vera e propria invasione a cui nessun Paese potrebbe far fronte".