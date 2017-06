CITTADINANZA: BOLDRINI, SI FATICA AD AFFERMARE NUOVI DIRITTI

15 giugno 2017- 12:10

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "E’ anche grazie al contributo di Trentin se gli italiani, a partire dagli anni sessanta e settanta, hanno conquistato nuovi diritti sociali e civili". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, alla presentazione del libro 'Bruno Trentin I diari 1988-1994', a cui partecipa anche Romano Prodi. "Oggi siamo in una situazione molto diversa. Si fa fatica ad affermare per legge nuovi diritti civili. Penso alla cittadinanza per i bambini stranieri che nascono in Italia o alla decisione sul testamento biologico. E insieme a questa fatica, che riguarda le conquiste civili, c’è un arretramento sul piano dei diritti sociali". "Non possiamo trascurare un dato: cresce il numero di persone che non possono permettersi visite specialistiche. Non possiamo sottovalutare il fatto che basta spesso un imprevisto per precipitare nella fascia di povertà; che il lavoro, quando c’è, è precario e perde valore", ha concluso.