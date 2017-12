CITTADINANZA: BONELLI, M5S, LEGA E FI UNITI CONTRO LEGGE CIVILTà

23 dicembre 2017- 17:31

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Lega, M5S e Fi si sono uniti per contrastare una legge di civiltà e impedire a 800.000 minori che parlano italiano, frequentano le scuole italiane e contribuiscono alla vita sociale del nostro Paese di vedere riconosciuti i loro diritti e i loro doveri in barba all'articolo 2 della Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di non discriminazione". Lo afferma Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi e promotore della lista Insieme.