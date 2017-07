CITTADINANZA: BRUNETTA, IUS SOLI RINVIATO AD ANNO DI 'SAN MAI'

17 luglio 2017- 12:02

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - “Siamo al contrordine compagni. Lo ius soli, che doveva aprire le porte del consenso del popolo di sinistra, non ci sarà più. Rinviato in autunno, e cioè all'anno di 'san mai'. Altra sconfitta per Renzi, altra sconfitta per il suo Partito democratico delle forzature, altra sconfitta per la sinistra delle chiacchiere, per la sinistra radical-chic”. Lo ha sottolineato a Montecitorio Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.