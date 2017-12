CITTADINANZA: CISL, PER LO IUS SOLI OCCASIONE PERSA (2)

28 dicembre 2017- 17:52

(AdnKronos) - Per Ocmin, "si poteva fare di più per una loro maggiore inclusione e partecipazione attraverso il riconoscimento del diritto di voto amministrativo. Sono solo alcuni esempi, piccoli grandi passi che avrebbero consentito di marciare più spediti verso l’integrazione, traguardo obbligato se vogliamo dare alle famiglie immigrate una vita dignitosa, farle sentire parte della comunità, consentire loro un proficuo incontro tra le culture e costruire un dialogo sociale ed interreligioso rispettoso di tutto e di tutti". Per la mancata discussione della riforma della Legge sulla cittadinanza, aggiunge Ocmin, "rimane l’amarezza di essere arrivati così vicini al traguardo, rinviando ancora una volta l'approvazione di un provvedimento atteso con speranza da migliaia di persone".