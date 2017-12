CITTADINANZA: CIVATI, IUS SOLI TEMA SERIO FINITO IN FARSA

23 dicembre 2017- 17:22

Roma, 23 dic. (AdnKronos) - "Un argomento importante, che riguarda i diritti di centinaia di migliaia di persone, è finito in farsa, una terribile farsa, con la mancanza di numero legale in Senato. Lo ius soli, su cui ministri, leader e premier avevano garantito l'impegno per l'approvazione, non sarà legge senza nemmeno lo straccio di un dibattito a Palazzo Madama". Lo afferma Pippo Civati, segretario di 'Possibile' ed esponente di Liberi e uguali. "Giorno dopo giorno -aggiunge- il provvedimento è stato affossato fino alla sentenza definitiva: niente da fare, perché all'appello mancavano oltre ai 5 Stelle e alle destre anche un terzo del gruppo del Pd. Nonostante tutto speravo che la maggioranza avesse un sussulto di dignità e riuscisse a far votare il testo che, ricordiamolo sempre, era la base, giusto il minimo per dare dei diritti. Invece è finita così, sigillo perfetto a questa legislatura, in cui la fiducia del governo è stata posta sulla legge elettorale, ma non sullo ius soli".